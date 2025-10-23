Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich erleichtert über die von den USA verhängten Sanktionen geäussert. «Darauf haben wir gewartet. So Gott will, wird es funktionieren», sagte Selenskyj vor dem EU-Gipfel in Brüssel, bei dem er zu Gast ist. Auch die EU-Sanktionen lobte er: «Diese Entscheidung über das 19. Sanktionspaket ist für uns von enormer Bedeutung.»