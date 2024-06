Zwei Wochen vor dem in der Schweiz geplanten Friedensgipfel hat die Ukraine neue massive russische Angriffe auf die Energieinfrastruktur des Landes beklagt. Das bei einem russischen Raketenangriff beschädigte Wasserkraftwerk an einem Stausee am Fluss Dnipro bei Saporischschja ist nach Behördenangaben in «kritischem Zustand». Spezialisten müssten die Sicherheit des dazugehörigen Damms untersuchen, sagte der Militärgouverneur von Saporischschja, Iwan Fedorow, im ukrainischen Fernsehen. «Derzeit ist der Verkehr vom linken Ufer zum rechten Ufer vollständig gesperrt.»