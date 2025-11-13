Selenskyj dankt EU für neue Milliarden

Selenskyj dankte zudem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für die Auszahlung von Zinsen aus diesem eingefrorenen russischen Vermögen. So habe die Ukraine von der EU 5,6 Milliarden Euro aus diesen Zinsen und über Hilfen erhalten. Es sei richtig, dass Russland auf diese Weise den Preis für seine Aggression bezahle. Das Land setze nun auf eine schnelle politische Entscheidung in der EU, alle Milliarden aus dem russischen Staatsvermögen als Reparationszahlung zu verwenden.