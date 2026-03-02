Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zweifelt an der Stosskraft der zu erwartenden Frühjahrsoffensive der russischen Armee. Klar sei, dass Russland weiterhin den Osten der Ukraine sowie im Süden die Städte Saporischschja und Dnipro besetzen wolle, sagte Selenskyj in Kiew. «Es ist schwierig für sie, aber sie haben die Region Odessa im Blick.»