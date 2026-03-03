Die Ukraine hat ihre Erfahrung bei der Abwehr von Kampfdrohnen iranischer Bauart den von Teheran angegriffenen Staaten des Persischen Golfs angeboten. «Die ukrainische Expertise beim Schutz vor Schahed-Drohnen ist derzeit die grösste in der Welt und eben die Schahed-Drohnen sind die grösste Herausforderung dort», sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft. Es sei klar, warum Kiew derart viele Anfragen erhalte, ohne konkret zu werden. Zuvor hatte er allerdings mit dem Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, und dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Sajid, Telefonate geführt. Aussenminister Andrij Sybiha sprach zudem mit seinem kuwaitischen Amtskollegen.