Selenskyj: Ukrainische Hilfe gegen Irans Drohnen gefragt

Selenskyj hatte zuletzt angesichts der vielen Angriffe mit iranischen Drohnen Staatschefs in den betroffenen Ländern der Golfregion die Hilfe von ukrainischen Experten bei der Abwehr der Flugobjekte angeboten. Nun sagte er: «Unsere Partner wenden sich an uns, an die Ukraine, um Hilfe beim Schutz vor Shaheds zu erhalten - um Fachwissen und praktische Unterstützung.» Auch von US-Seite seien Anfragen eingegangen. Details nannte er nicht. «Weitere Gespräche mit anderen regionalen Staatschefs sind geplant», sagte er. Drohnen vom Typ Shahed werden hauptsächlich im Iran produziert.