Der Bundespräsident empfing am Montagabend am Genfer Flughafen seinen ukrainischen Amtskollegen, der auf dem Weg zum G7-Gipfel im französischen Evian war. Auf der Tagesordnung dieses bilateralen Treffens standen laut Bern die Vermittlungsbemühungen der Schweiz im Konflikt zwischen Kiew und Moskau, der Wiederaufbau der Ukraine sowie das Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und der Ukraine.