Der Berater in Selenskyjs Büro, Mychajlo Podoljak, verkündete für Kiew wichtige Kriterien zur Bewertung der amerikanisch-russischen Gespräche in Alaska. Demnach müsse «unverzüglich eine bedingungslose und vollständige Waffenruhe» erreicht werden, schrieb Podoljak bei Telegram.
Kiew erwarte zudem trilaterale Verhandlungen zwischen der Ukraine, Russland und den USA, die mit den europäischen Staaten abgestimmt sein müssten. Des Weiteren sollte allen Abnehmern russischer Rohstoffe mit Isolation und dem Verlust von Märkten gedroht werden. «Zuerst hört das Sterben von Menschen auf, dann beginnt die Politik», schrieb der Berater.
Trump könne als Friedensstifter aus Alaska abreisen, falls der erste Punkt der Waffenruhe «buchstäblich innerhalb einer Stunde umgesetzt wird», meinte Podoljak. Andernfalls müssen «harte Druckmittel» eingesetzt werden./ast/DP/men
(AWP)