Selenskyj strebt nach dem Alaska-Gipfel von Trump und Kremlchef Wladimir Putin vom Vortag ein Dreier-Treffen an, um über ein Ende des russischen Krieges gegen sein Land zu sprechen. Aus dem Kreml hiess es, dass dazu bisher nichts besprochen worden sei.
Selenskyj forderte zudem «zuverlässige und langfristige Sicherheitsgarantien» für die Ukraine unter Beteiligung von Europa und den Vereinigten Staaten. Dazu bestand er darauf, dass Kiew bei allen die Ukraine betreffenden Verhandlungen auch eingebunden werde. Das gelte vor allem für territoriale Fragen.
Russland kontrolliert derzeit einschliesslich der bereits 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim fast ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebiets. In Alaska hatten Putin und Trump ohne ukrainische Vertreter über das von Russland vor knapp dreieinhalb Jahren angegriffene Land gesprochen.
An diesem Montag wird Selenskyj zu direkten Gesprächen mit dem Chef des Weissen Hauses in Washington erwartet.
(AWP)