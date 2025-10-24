Nach US-amerikanischen und britischen Sanktionen gegen die russischen Erdölriesen Rosneft und Lukoil hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf eine Ausweitung der Strafmassnahmen gedrängt. «Wir müssen Druck auf alle russischen Ölunternehmen wie Surgutneftegaz und andere ausüben», sagte er bei einer Pressekonferenz nach Beratungen der sogenannten Koalition der Willigen in London.