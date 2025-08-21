Selenskyj zeigte sich in dem bereits am Mittwoch organisierten, aber nun erst veröffentlichten Treffen mit ukrainischen Journalisten weiter kampfbereit. Die Lage an der Front sei nicht einfach, aber auch nicht so schlecht, wie Putin sie darstelle. «Er (Putin) hat mehr Leute - das ist Fakt. Und Waffen - das ist Fakt. Aber seine Wirtschaft gerät ins Wanken - das ist Tatsache», sagte der Präsident. Er habe immer wieder noch härtere Sanktionen gefordert, um Russlands Kriegswirtschaft in die Knie zu bringen. In einem Jahr werde Putin spürbare Probleme haben.