«Ich fordere Sie dringend auf, alles zu unterstützen, was der Ukraine dabei hilft, solche Fähigkeiten zu erlangen - denn das macht für Russland einen grossen Unterschied», sagte er beim EU-Gipfel an die Adresse der Staats- und Regierungschefs. «Diese Langstreckenwaffen gibt es nicht nur in den USA - auch einige europäische Länder verfügen über sie, darunter Tomahawks.»