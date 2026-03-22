Fortsetzung der Gespräche mit US-Amerikanern am Sonntag

Überdies haben ukrainische Unterhändler in den USA mit US-Vertretern zu einer Beendigung des Krieges in der Ukraine Gespräche geführt. «Wichtig für uns alle in der Welt ist, dass die Diplomatie fortgesetzt wird und wir versuchen diesen Krieg zu beenden - den Krieg Russlands gegen die Ukraine», sagte Selenskyj. Wichtig sei zu verstehen, inwieweit die russische Seite zu einem «realen Ende des Krieges» bereits sei. Die Gespräche werden demzufolge am Sonntag fortgesetzt. Danach werde es einen detaillierten Bericht geben.