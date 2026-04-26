Bei der Eröffnung einer Ausstellung zum Jahrestag erinnerte Lichatschow an die «heldenhafte Arbeit» der sogenannten Liquidatoren, die damals die Folgen Katastrophe beseitigten. «An den Aufräumarbeiten waren mehr als 600.000 Menschen beteiligt - Nukleartechniker, Soldaten, Feuerwehrleute, Bergleute, Bauarbeiter und Ärzte», sagte er. Sie hätten damals auch den Betonsarkophag errichtet, der den Austritt von Radioaktivität begrenzte, sagte Lichatschow bei einer Veranstaltung, bei der laut einer Mitteilung von Rosatom auch Auszeichnungen an Liquidatoren verliehen wurden.