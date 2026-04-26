Aktivisten aus Belarus, von denen viele unter Machthaber Alexander Lukaschenko ins Ausland geflüchtet sind, erinnerten mit Veranstaltungen unter anderem im Baltikum und online an den Jahrestag. Die belarussische Aktivistin und Mitbegründerin der Umweltorganisation Ecodom, Irina Suchi, beklagte, dass die Regierung in Minsk zum Jahrestag weiter so tue, als sei heute alles in Ordnung. «Aber es gibt keine ausreichenden Kontrollen», sagte sie im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur im Exil. Es müssten etwa die mögliche Belastung der Böden oder auch der Agrarprodukte gemessen werden.