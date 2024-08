Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach dem Vorstoss seiner Truppen in der russischen Region Kursk den Westen mit Nachdruck zur Lieferung von Waffen mit grösserer Reichweite aufgefordert. Die Fähigkeiten der ukrainischen Streitkräfte, solche Waffen gegen Russland einzusetzen, sei die wichtigste strategische Frage dieses Krieges, sagte Selenskyj in seiner in Kiew veröffentlichten abendlichen Videobotschaft. Im Moment fehle es seitens der westlichen Verbündeten an den nötigen Entscheidungen, kritisierte er. Als Beispiel nannte er Grossbritannien, das langsamer geworden sei.