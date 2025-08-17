Selenskyj will sich am Montag in Washington über Trumps Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska informieren lassen und über eine Beendigung des Krieges sprechen. «Putin hat viele Forderungen, aber wir kennen nicht alle davon, und wenn es wirklich so viele sind, wie wir gehört haben, dann wird es Zeit brauchen, sie alle durchzugehen», sage Selenskyj. «Unter dem Druck von Waffen ist das unmöglich, daher ist es notwendig, einen Waffenstillstand zu erklären und schnell an einer endgültigen Einigung zu arbeiten.»