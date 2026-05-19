Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift sie immer wieder Ziele in Russland an - zuletzt immer sichtbarer. Kiews Militär nimmt dabei vor allem Raffinerien, Pumpstationen und Exporthäfen der russischen Ölindustrie ins Visier. So will die Ukraine einerseits den Treibstoffnachschub für die russische Armee erschweren und andererseits Moskaus Kriegskasse schmälern.