Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht nach den jüngsten Verhandlungen in den USA zur Beendigung des russischen Angriffskrieges weiteren Gesprächsbedarf. «Wir warten auf die Fortsetzung des Dialogs mit Amerika», teilte er nach einem Treffen mit dem Sekretär des Nationalen Rates für Sicherheit und Verteidigung, Rustem Umjerow, und Generalstabschef Andrij Hnatow mit. Die beiden hatten am Wochenende in den USA mit dem amerikanischen Ukraine-Chefunterhändler Steve Witkoff konstruktive Gespräche geführt, wie die Seiten mitgeteilt hatten.