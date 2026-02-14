Selenskyj fordert zwei Monate Waffenruhe für Neuwahlen

Es sei schwierig, in Kriegszeiten eine Abstimmung zu organisieren, zumal nicht nur die Soldaten an der Front kämpften, sondern auch das Volk im Hinterland unter Beschuss stehe, sagte er in einer Diskussionsrunde. «Geben Sie uns zwei Monate, dann können wir auch Wahlen abhalten», sagte er an Trump gewandt. Den Druck aus Washington spüre er «ein bisschen», sagte Selenskyj. Trump hatte zuvor mehrfach Neuwahlen in der Ukraine gefordert.