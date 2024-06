Der ukrainische Präsident wurde von den Abgeordneten mit langanhaltendem Beifall begrüsst. Er kam an der Seite von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in den vollen Plenarsaal. Auch Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit seinem Kabinett nahmen an der Sitzung teil. Vor dem Rednerpult, auf den Plätzen der Parlamentsstenografen, lagen drei grosse Blumengestecke in den ukrainischen Farben blau und gelb.