Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen hinter die internationalen Bemühungen um Frieden in der Ukraine gestellt. Gleichzeitig warnte er am Dienstagabend (Ortszeit) vor «Schein-Lösungen», die das Wort «Frieden» lediglich im Namen trügen. «Denn: Frieden ohne Freiheit heisst Unterdrückung. Frieden ohne Gerechtigkeit nennt man Diktat. Das muss nun endlich auch in Moskau verstanden werden.»

20.09.2023 06:30