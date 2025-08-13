Europäer beraten mit Selenskyj über Druckmittel gegen Moskau

Zunächst ist ein kurzes Mittagessen geplant. Für 14.00 Uhr hat Merz dann enge europäische Verbündete der Ukraine zu einer Vorbesprechung der Beratungen mit Trump per virtueller Schaltkonferenz eingeladen. Teilnehmen sollen die Staats- und Regierungschefs aus Frankreich, Grossbritannien, Italien, Polen und Finnland, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratspräsident António Costa, Nato-Generalsekretär Mark Rutte sowie Selenskyj. Initiiert wurden die Schalten mit den Europäern von Merz. Ziel ist es, anschliessend eine gemeinsame Linie mit Trump zu finden.