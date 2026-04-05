In Moskau kommentierte das Aussenministerium die Reisen Selenskyjs mit der Frage, ob der Präsident in seinem eigenen Land nichts zu tun habe. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. Der Staatschef hatte zuletzt mehrfach beklagt, dass die russische Invasion in der Ukraine weniger internationale Aufmerksamkeit wegen des Iran-Kriegs erhalte. Mit seinen Reisen will Selenskyj auch das Schicksal seines Landes wieder stärker ins Blickfeld rücken./mau/DP/he