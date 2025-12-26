Intensive diplomatische Anstrengungen

Die diplomatischen Anstrengungen, Russlands seit fast vier Jahren dauernden Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden, haben sich in den vergangenen Wochen verstärkt. Trump will ein Kriegsende erreichen. Sein Verhandlungsteam aus dem Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kuschner sprach intensiv mit den ukrainischen Unterhändlern. Selenskyj telefonierte am Donnerstag ebenfalls mit Witkoff und Kushner.