Belarus werde sich an diesem Krieg nur beteiligen, wenn es selbst angegriffen werde, sagte dagegen Machthaber Alexander Lukaschenko in Minsk nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Belta. Er erklärte sich bereit zu einem Treffen mit Selenskyj «an einem beliebigen Ort, in Belarus, in der Ukraine», um über die Beziehungen zu sprechen. Das Präsidialamt in Kiew erwiderte, dass es mit Lukaschenko nichts zu besprechen gebe./fko/DP/he