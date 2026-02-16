Selenskyj will zuerst Sicherheitsgarantien

Selenskyj bekräftigte in sozialen Medien auch, dass er Gebietsabtretungen an Russland für den falschen Weg hält und pochte auf Sicherheitsgarantien von den USA. «Es ist ein grosser Fehler, dem Aggressor zu erlauben, etwas wegzunehmen», schrieb er. Die Ukraine sei zu Kompromissen bereit, das bedeute aber nicht, dass sie Gebiete abgebe. Sie sei nicht zu einem Kompromiss bereit, der es Russland ermögliche, sich zu erholen und schnell wiederzukommen und die Ukraine zu besetzen.