Selenskyj sagte in seiner abendlichen Videobotschaft, die ukrainische und die US-Seite hätten ein erstes produktives Treffen gehabt, in dem es um den wirtschaftlichen Wiederaufbau gegangen sei. Auf ukrainischer Seite seien unter anderem er und Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko dabei gewesen, auf US-Seite US-Finanzminister Scott Bessent, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, und der Chef des US-Finanzriesen Blackrock, Larry Fink. Auch Europa werde beim Wiederaufbau unterstützen, das sei sicher, sagte Selenskyj./ksr/DP/jha