Auf eine russische zweitägige Waffenruhe zum Tag des Sieges am 9. Mai hat die Ukraine mit einer eigenen Ankündigung reagiert. «Wir verkünden eine Waffenruhe, beginnend ab 0.00 Uhr (23.00 Uhr MESZ) in der Nacht vom 5. auf den 6. Mai», teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit. Bis dahin sei noch genügend Zeit, die Einstellung des Feuers zu gewährleisten. «Wir werden ab diesem Zeitpunkt spiegelbildlich handeln», fügte Selenskyj hinzu. Es sei an der russischen Seite, «reale Schritte» für ein Ende des Krieges einzuleiten, wenn eine Parade in Moskau nicht ohne den guten Willen der Ukraine möglich sei.