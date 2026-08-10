Das russische Militär bekannte sich am Abend zu der Attacke auf Odessa. Bei dem Luftangriff seien ein Heizkraftwerk sowie sieben Umspannwerke getroffen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau nach Angaben der Staatsagentur Tass mit.
Selenskyj kündigte Vergeltung an. Die Ukraine habe «angemessene Antworten» für jeden russischen Angriff parat. Der Krieg werde «für alle Russen zu Hause» immer spürbarer werden. Die Ukraine werde weiterhin die russische Erdölindustrie und andere Infrastruktur angreifen. «Der einzige Grund, warum dies immer noch andauert, ist die mangelnde Bereitschaft Russlands, diesen Krieg zu beenden.»
Russland führt seit fast viereinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. In jüngster Zeit greifen die russischen Streitkräfte überwiegend zivile Ziele im Nachbarland an. Die Ukraine greift ihrerseits mit ihren neuen Langstrecken-Drohnen die Erdölindustrie Russlands an, ebenso wie Rüstungsbetriebe und andere wichtige Infrastruktur-Objekte, um Moskaus Kriegsführung zu erschweren./cha/DP/zb
(AWP)