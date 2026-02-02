Selenskyj sprach noch am Sonntag mit dem ukrainischen Verhandlungsführer Rustem Umjerow. «Für morgen habe ich eine Besprechung anberaumt, um den Rahmen der Gespräche abzustimmen und alles vorzubereiten», sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. «Am Montagabend wird das Team bereits auf dem Weg zu den Verhandlungen sein.» Er hoffe auf Unterstützung der USA. «Vieles hängt davon ab, was die amerikanische Seite erreichen kann, damit die Menschen sowohl dem Prozess als auch den Ergebnissen vertrauen.»