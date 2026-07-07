Die Nato-Beitrittsperspektive für die Ukraine ist in der Allianz ein hochumstrittenes Thema. Zuletzt hatte die US-Regierung von Präsident Donald Trump mehrmals deutlich gemacht, dass die Ukraine aus ihrer Sicht ihre Ambitionen auf einen Nato-Beitritt aufgeben sollte, um ein Ende des russischen Angriffskriegs zu ermöglichen. Andere Nato-Staaten lehnen solche Zugeständnisse an Russland allerdings kategorisch ab.
Selenskyj sagte, er wolle seine Anerkennung für die Haltung der Staats- und Regierungschefs derjenigen Länder ausdrücken, die unmissverständlich erklärt hätten, dass die Ukraine zur Nato gehöre. Namen nannte er nicht. In der Vergangenheit hatten sich aber etwa führende Politiker aus den baltischen Staaten entsprechend geäussert. Dort sehen sich viele Menschen ebenfalls stark von Russland bedroht./aha/DP/mis
(AWP)