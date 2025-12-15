* Garantien: Fortschritte soll es dagegen bei den Sicherheitsgarantien geben, die im Fall einer Friedenslösung einen neuen Angriff verhindern sollen. Selenskyj hatte auf dem Weg nach Berlin seine Einsicht erkennen lassen, dass ein Nato-Beitritt für ihn derzeit aussichtslos erscheint. Als neues Verhandlungsziel gab er verbindliche «bilaterale Sicherheitsgarantien» mit den USA und anderen Ländern aus. Die Garantien sollten dabei in etwa dem Artikel fünf des Nato-Vertrages entsprechen, der militärischen Beistand im Angriffsfall garantiert. «Das ist bereits ein Kompromiss von unserer Seite», teilte Selenskyj mit.