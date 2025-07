Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj soll die nächste Verhandlungsrunde mit dem Aggressor Russland am Mittwoch in Istanbul stattfinden. Das habe ihm der ukrainische Chefunterhändler, Rustem Umjerow, berichtet, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. Es werde ein neuer Gefangenenaustausch vorbereitet.