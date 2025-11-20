Er dankte dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, dass die Türkei weiter als Gastgeberin für Gespräche bereitstehe. «Wir sind bereit, in jedem sinnvollen Format zu arbeiten, das Ergebnisse bringt», erklärte Selenskyj. Doch das Wichtigste für ein Ende des Blutvergiessens und einen dauerhaften Frieden sein, dass die USA sich stark und effektiv engagierten.