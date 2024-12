Kritik an makabrem Vorschlag zu Raketen-Test

Der ukrainische Präsident nahm in Brüssel am EU-Gipfel teil. Von dort kommentierte er Putins makabren Vorschlag eines Tests seiner neuen Mittelstreckenrakete Oreschnik gegen westliche Flugabwehr. Der Kremlchef hatte in Moskau gesagt, Russland könne damit ein genau bezeichnetes Ziel in Kiew angreifen, und die Rakete werde sich nicht abfangen lassen. «Glauben sie, dass ein vernünftiger Mensch so etwas sagen würde?», fragte Selenskyj. «Das ist ein Unmensch.»