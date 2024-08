Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in seiner Rede zum Unabhängigkeitstag des Landes den Freiheitswillen des Volkes betont. «Wir lassen es nicht zu, dass der Boden in eine Grauzone verwandelt wird, wo rechtmässig die blau-gelbe Flagge (Nationalflagge der Ukraine) wehen soll», sagte Selenskyj in seiner Rede.