Nach den verstärkten ukrainischen Drohnenangriffen gegen Ziele tief im russischen Hinterland habe die russische Armee in der Nähe von Moskau drei Luftabwehrringe aufgebaut. «Zusätzlich zu ihrer Luftwaffe, zusätzlich zu allem, was sie sonst noch haben», sagte Selenskyj. «Im Grunde schützen sie alles, womit sie uns angreifen, wohl wissend, dass wir mit gleicher Münze zurückzahlen werden.» Um diesen Schutzschild zu schaffen, mussten die russischen Militärs «aus allen Ecken ihres weitläufigen Territoriums alle Luftabwehrsysteme zusammenziehen»./cha/DP/zb