Der Ukraine ist es nach Angaben ihres Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gelungen, eine für den März geplante strategische Offensive des russischen Militärs zu vereiteln. «Und auch wenn die Attacken stetig sind und die Sturmversuche anhalten, ist ihre Intensität und der Massstab der Auseinandersetzung nicht so gross, wie die Russen das geplant und ihre Kommandeure das der politischen Führung versprochen haben», sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache.