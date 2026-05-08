In einem weiteren Beitrag bestätigte Selenskyj den Angriff ukrainischer Drohnen auf Jaroslawl. Dort, 700 Kilometer von der Grenze entfernt, sei eine Ölanlage getroffen worden, die für die Kriegsfinanzierung Russlands wichtig sei, schrieb er. Dazu stellte er ein Video, das die brennende Raffinerie zeigen soll.
Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte derweil mit, dass Russland lediglich spiegelbildlich auf ukrainische Attacken reagiert habe. Es warf Kiew Angriffe an der Front und auf zivile Objekte in Russland vor. An der Front zählte das Ministerium mehr als 1.300 Verstösse der Ukraine gegen die einseitig von Moskau festgesetzte Waffenruhe./bal/DP/jha
(AWP)