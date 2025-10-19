Nach einem Besuch in Washington hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Kriegsgegner Russland eine Verzögerungstaktik bei den Bemühungen um ein Ende der Kämpfe vorgeworfen. «Der Krieg geht nur deswegen weiter, weil Moskau ihn nicht beenden will», schrieb der Staatschef bei Telegram. Er wiederholte dabei, dass Kiew einer «bedingungslosen Waffenruhe» bereits zugestimmt habe. Moskau sei es, das weiter Luftangriffe durchführe und an der Frontlinie die Angriffe verstärke. «Mit Gesprächen ist (der russische Präsident Wladimir) Putin nicht zu stoppen - es braucht Druck».