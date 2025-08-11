US-Nato-Botschafter Matthew Whitaker erklärte auf die Frage, ob Trump glaube, dass er dem russischen Präsidenten trauen könne, es gehe nicht um Worte, sondern um Taten. «In jeder Situation, in der nationale Interessen aufeinanderprallen - sei es zwischen den Vereinigten Staaten, der Ukraine, Russland oder einem unserer Verbündeten - kann man jemanden nicht einfach beim Wort nehmen», sagte Whitaker beim Sender CNN. Für einen Frieden müssten beide Seiten - sowohl Russland als auch die Ukraine - handeln und diesen Frieden dann auch einhalten. Whitaker sagte zudem, in anderen Konflikten seien zum Erreichen einer Einigung schon strategische Gebiete getauscht worden.