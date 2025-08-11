Einmal mehr betonte Selenskyj, auch mit Blick auf das bevorstehende Treffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin, dass ohne Beteiligung der Ukraine keine Entscheidung über die Zukunft des Landes und die Sicherheit der Ukrainer getroffen werden könne. «Ebenso kann es auch keine Entscheidungen ohne Sicherheitsgarantien geben.»/cha/DP/men