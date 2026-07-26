Das ukrainische Militär setzt zuletzt verstärkt auf Drohnenangriffe gegen Ziele tief im russischen Hinterland. Unter anderem ist damit die Treibstoffversorgung nicht nur der Front, sondern auch in anderen Landesteilen Russlands, erschwert worden. Zudem erkennt auch die russische Bevölkerung zunehmend, dass sich die «spezielle Militäroperation», wie Moskau den Angriffskrieg gegen die Ukraine nennt, nicht mehr nur auf das Nachbarland beschränkt./cha/DP/he