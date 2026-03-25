Der Iran hat die Angriffe Israels und der USA mit eigenen Attacken auch auf andere Staaten des Nahen Ostens beantwortet. Das neuerliche Angebot Selenskyjs an die Golfstaaten, bei der Drohnenabwehr zu helfen, hängt seinen Angaben nach auch mit der Blockadehaltung Ungarns zusammen, das die Auszahlung eines EU-Milliardenkredits an die Ukraine verhindert. Daher müsse Kiew weitere Möglichkeiten zur eigenen Stärkung suchen. «Der Nahe Osten und der Golf sind aus unserer Sicht eine richtige Perspektive und eine echte Chance, uns zu verstärken», sagte Selenskyj./bal/DP/jha