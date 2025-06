Selenskyj: Kein russischer Vorstoss nach Dnipropetrowsk

Selenskyj äusserte sich den Angaben nach bereits am Freitag vor Journalisten, die Zitate wurden aber erst heute veröffentlicht. In der Ostukraine versuche die russische Armee, aus Donezk mit kleinen Stosstrupps in das bislang nicht von Bodenkämpfen betroffene Gebiet Dnipropetrowsk vorzudringen, sagte der Präsident.