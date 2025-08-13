Russland greift weiter an - Tote in Cherson

Vor den Gesprächen und dem Gipfel in Anchorage gingen die Kampfhandlungen unvermindert weiter. Die südukrainische Region Cherson meldete am Morgen drei Tote. Dort wurde in Tschornobajiwka eine Frau durch russischen Artilleriebeschuss getötet, wie Gouverneur Olexander Prokudin bei Telegram schrieb. Im Landkreis Beryslaw starben zudem ein Mann und eine Frau infolge einer Drohnenattacke auf ein Fahrzeug. Das russische Militär setzte in der Nacht dazu nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe Kampfdrohnen und Raketen gegen Ziele im Hinterland der Ukraine ein. Auch Russland meldete erneut Drohnenangriffe von ukrainischer Seite.