Aussenminister Sergej Lawrow sagte zuletzt, dass sich Moskau und Kiew erst einigen müssten auf einen Frieden. Dann könnte ein Treffen der Präsidenten zum Abschluss eine Vereinbarung besiegeln. Zwar haben Russen und Ukrainer nach Trumps Amtsantritt erstmals seit 2022 in diesem Jahr wieder ihre direkten Verhandlungen aufgenommen. Die in Istanbul getroffenen Vereinbarungen beschränkten sich aber bisher auf humanitäre Aspekte wie den Austausch von Kriegsgefangenen und Leichen getöteter Soldaten sowie die Rückkehr von ukrainischen Kindern zu ihren Angehörigen.