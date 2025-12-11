Gespräche über Sicherheitsgarantien

Selenskyj und sein Team führten zudem Gespräche über Sicherheitsgarantien mit der US-amerikanischen Seite. «Sicherheitsgarantien gehören zu den wichtigsten Elementen für alle weiteren Schritte», sagte der Staatschef gemäss einer Mitteilung. Es müsse konkrete Antworten darauf geben, was die Partner machen werden, falls Russland die Ukraine erneut angreift. Daran werde weiter gearbeitet.