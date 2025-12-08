Viele Europäer sehen die Gefahr, dass die Ukraine über sie zu Zugeständnissen gegenüber Russland gezwungen werden könnte, die letztlich zu einer Verschlechterung der Sicherheitssituation auf dem ganzen Kontinent führen. Gleichzeitig wird befürchtet, dass die Ukraine ohne Mithilfe der USA nicht ausreichend im Abwehrkampf gegen Russland unterstützt werden kann./aha/cs/DP/men